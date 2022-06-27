Зеленський відреагував на повідомлення про ймовірне звільнення голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за бажання він вже б звільнив нинішнього очільника Служби безпеки України Івана Баканова – так президент відреагував на чутки про намір звільнити голову української спецслужби.

«Що стосується СБУ і реформи СБУ – я повністю підтримую цю реформу. Закон щодо реформи був проголосований в першому читанні, щоправда це було до війни. Вона вносить корективи. Ми будем продовжувати на шляху до ЄС, але ще раз наголошую – ми робимо реформи для себе, а не для ЄС. Реформ багато. Я думаю, навіть війна не зупинить нас від деяких важливих кроків вперед. Що стосується керівника СБУ – якби захотів його звільнити, я б вже його звільнив», – сказав він під час пресконференції.



При цьому він повідомив, що зараз відбувається інспекція всіх правоохоронних органів.



«Через те, що 24 лютого деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись зникли замість того, щоб бути на місці і захищати свою державу і свій народ», – додав він.



Минулого тижня видання Politico з посиланням на джерела повідомляло, що Володимир Зеленський нібито має намір звільнити з посади голови СБУ свого давнього друга Івана Баканова. За даними видання, причина – невдалі операції СБУ та втрати в Херсоні.



Згідно з законодавством, голова Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади президентом України.