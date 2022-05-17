Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Зеленський сьогодні розмовлятиме з Шольцом і Макроном – Офіс президента

Ці розмови ініційовані українськими партнерами.

У президента України Володимира Зеленського на сьогодні заплановані телефонні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

«Сьогодні у президента заплановані дві важливі розмови з Олафом Шольцом та Макроном. Ці розмови відбудуться протягом дня», – повідомив Сибіга під час національного телемарафону.

За його словами, ці розмови ініційовані українськими партнерами.

Напередодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG