Зеленський сьогодні розмовлятиме з Шольцом і Макроном – Офіс президента

У президента України Володимира Зеленського на сьогодні заплановані телефонні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

«Сьогодні у президента заплановані дві важливі розмови з Олафом Шольцом та Макроном. Ці розмови відбудуться протягом дня», – повідомив Сибіга під час національного телемарафону.

За його словами, ці розмови ініційовані українськими партнерами.

Напередодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.