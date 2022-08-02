«Ще швидше і ще більше допомоги Україні». Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Столтенберґ висловив співчуття у зв’язку «з убивством Росією українських військовополонених в Оленівці».



«Президент України окремо поінформував Єнса Столтенберґа про ситуацію на полі бою та необхідність швидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн-членів НАТО для успішного відбиття російських атак та переходу до подальшого контрнаступу», – йдеться у повідомленні.



Зеленський наголосив на важливості одержання від Альянсу «в максимально стислі терміни» нелетальної військової допомоги в рамках пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО.



У ході розмови Єнс Столтенберґ привітав угоду щодо розблокування експорту українського зерна.



«Хороша розмова з Зеленським щодо пріоритетів військової підтримки. Життєво важливо, щоб НАТО та союзники надали ще більше допомоги Україні ще швидше. Також обговорили першу партію зерна з моменту вторгнення Росії та необхідність повного виконання угод», – написав Столтенберґ у твітері про свою розмову з Зеленським.