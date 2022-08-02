Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Столтенберґ висловив співчуття у зв’язку «з убивством Росією українських військовополонених в Оленівці».
«Президент України окремо поінформував Єнса Столтенберґа про ситуацію на полі бою та необхідність швидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн-членів НАТО для успішного відбиття російських атак та переходу до подальшого контрнаступу», – йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив на важливості одержання від Альянсу «в максимально стислі терміни» нелетальної військової допомоги в рамках пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО.
У ході розмови Єнс Столтенберґ привітав угоду щодо розблокування експорту українського зерна.
«Хороша розмова з Зеленським щодо пріоритетів військової підтримки. Життєво важливо, щоб НАТО та союзники надали ще більше допомоги Україні ще швидше. Також обговорили першу партію зерна з моменту вторгнення Росії та необхідність повного виконання угод», – написав Столтенберґ у твітері про свою розмову з Зеленським.
«Ще швидше і ще більше допомоги Україні». Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.
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