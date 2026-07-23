Зеленський зустрівся з військовим і письменником Ілларіоном Павлюком

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з військовослужбовцем і відомим українським письменником Ілларіоном Павлюком.

За його словами, з Павлюком обговорили подальшу технологізацію української оборони, перспективи розвитку оборонних технологій.

«Ілларіон доповів щодо застосування безпілотних технологій тактичного рівня, бачення необхідних кроків для утримання технологічної переваги над ворогом і можливих викликів на цьому шляху. Дякую за пропозиції», – написав він у телеграмі.

Ілларіон Павлюк наразі цю зустріч не коментував.

Ця зустріч відбулася на тлі кадрових змін у Міноборони і Генштабі.



