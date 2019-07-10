HRW закликає Зеленського захистити права пенсіонерів на Донбасі

Нова українська влада повинна посилити спроби захистити права українців похилого віку, які живуть на непідконтрольній уряду території Донецької та Луганської областей, заявила правозахисна організація Human Rights Watch у листі до президента України Володимира Зеленського.

Правозахисники наголошують, що Україна повинна завершити дискримінаційну практику, яка змушує пенсіонерів із ОРДЛО перетинати лінію розмежування для отримання пенсії.

«Виклик надання соціальних виплат для українців, які живуть під контролем ставлеників Росії, є серйозним для української влади. Нинішня політика, яка регулює майнові права українців у цих районах, є, простіше кажучи, дискримінаційною та потребує змін», – заявила Рейчел Денбер, заступник керівника HRW у Європі та Центральній Азії.

В організації заявили, що надали Зеленському детальні рекомендації стосовно вирішення проблеми. На думку правозахисників, президент має розглянути альтернативи, які дозволять мінімізувати необхідність перетину пенсіонерами лінії розмежування.

За даними правозахисників, щомісяця близько одного мільйона людей перетинають блокпости на Донбасі. Понад половина з них – люди, які їздять на підконтрольну українській владі територію для отримання пенсій. Щоб здобути право на виплати, пенсіонери повинні мати статус переселенця.