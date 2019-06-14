HRW закликає Україну спростити процедуру виплат пенсій жителям окупованого Донбасу

Правозахисна організація Human Rights Watch закликає Україну спростити процедуру виплат пенсій жителям непідконтрольних Києву регіонів Донбасу.

«Пенсіонери на сході України мають ті самі права на їхні пенсії, що й інші українці, однак уряд робить їхнє життя складнішим. Є кроки, які українська влада може і має зробити, щоб спростити життя пенсіонерів», – заявила Рейчел Денбер, заступник директора HRW у Європі та Центральній Азії.

За даними правозахисників, щомісяця близько одного мільйона людей перетинають блокпости на Донбасі. Понад половина з них – люди, які їздять на підконтрольну українській владі територію для отримання пенсій. Щоб отримати право на виплати, пенсіонери повинні отримати статус переселенця.