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14 Червень 2019, Київ 10:04
Новини | Політика

HRW закликає Україну спростити процедуру виплат пенсій жителям окупованого Донбасу

HRW: пенсіонери на сході України мають ті самі права на їхні пенсії, що й інші українці, однак уряд робить їхнє життя складнішим

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Правозахисна організація Human Rights Watch закликає Україну спростити процедуру виплат пенсій жителям непідконтрольних Києву регіонів Донбасу.

«Пенсіонери на сході України мають ті самі права на їхні пенсії, що й інші українці, однак уряд робить їхнє життя складнішим. Є кроки, які українська влада може і має зробити, щоб спростити життя пенсіонерів», – заявила Рейчел Денбер, заступник директора HRW у Європі та Центральній Азії.

За даними правозахисників, щомісяця близько одного мільйона людей перетинають блокпости на Донбасі. Понад половина з них – люди, які їздять на підконтрольну українській владі територію для отримання пенсій. Щоб отримати право на виплати, пенсіонери повинні отримати статус переселенця.

/**/ /**/ /**/ Вулиця Донецька, 25 квітня 2019 року
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