КСУ визнав неконституційною норму про мінімальний вік виходу на пенсію за вислугу років

Конституційний суд України визнав неконституційною норму в законі «Про пенсійне забезпечення» щодо встановлення мінімально необхідного віку для нарахування пенсії за вислугу років. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

«Встановлення як додаткової умови для призначення пенсії за вислугу років досягнення віку 50 років для працівників, зазначених у пункті А статті 54 Закону № 1788, та 55 років для осіб, зазначених у пунктах Е, Ж статті 55 Закону № 1788, нівелюють сутність права на соціальний захист, не відповідають конституційним принципам соціальної держави», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у рішенні йдеться, що положення закону щодо підвищення на п’ять років віку виходу на пенсію для жінок, а також збільшення на п’ять років загального та спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників, є такими, що позбавляють вказаних осіб права на соціальний захист і не відповідають конституційним принципам прав і свобод людини, соціальної держави.

Рішення КСУ виніс за поданням 45 народних депутатів. Воно є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржене.