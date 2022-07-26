Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля

Президент України Володимир Зеленський відзначений премією Вінстона Черчилля за лідерство Міжнародного товариства Вінстона Черчилля.



Як повідомляє Офіс президента, Зеленський взяв участь у церемонії нагородження у форматі відеоконференції.



Голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час включення відзначив, що в наші дні відбуваються події та явища, яких не було з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.



«Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя», – сказав Геллер.



Своєю чергою, Зеленський зазначив, що ця премія уособлює не лише його зусилля, а й героїзм десятків тисяч українців, які відзначилися в боях з російським агресором.



«Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не «Демократії світу здатні зупинити будь-яку тиранію. Ми здатні зупинити будь-яке зло, яке загрожує нашій свободі. Тільки спільного лідерства всього вільного світу може вистачити для цього. І має вистачити й терпіння. Терпіння на шляху до перемоги. Ніхто не знає сьогодні, скільки часу й зусиль знадобиться, щоб дійти до неї. Однак перемога варта того, щоб дійти. І стане нашою спільною з вами історією. Такою ж видатною, що нас із вами цитуватимуть згодом так само, як ми зараз цитуємо сера Черчилля», – наголосив він.