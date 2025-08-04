Зеленський очікує від прем’єрки Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій

Президент України Володимир Зеленський очікує від прем’єр-міністерка Юлії Свириденко доповідь про програму дій для прикордонних територій.



«Держава буде й надалі підтримувати наші міста, наші громади Східної частини України. Зокрема, це стосується спеціальних умов для бізнесу на прифронтових і прикордонних територіях – щоб зберегти робочі місця та зберегти наше українське виробництво. Багато нюансів. Ми обговорили вже з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, і очікую на доповідь про програму дій для прикордонних територій», – сказав він у своєму відеозверненні.

Президент також анонсував, що завтра збиратиме Ставку, на якій будуть обговорювати «усе, що сьогодні почули від наших військових».

Зеленський сьогодні також відвідав українських військових на Вовчанському напрямку.



