«Домовилися співпрацювати» – Зеленський зустрівся з Притулою

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з українським волонтером Сергієм Притулою.

За його словами, під час зустрічі обговорювались можливості підтримки українських волонтерів.

«Подякував за допомогу Збройним Силам України, нашому захисту та стійкості. І саме про це говорили із Сергієм – як додатково підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та саму звичку українців гуртуватися заради вирішення спільних національних завдань. Домовилися співпрацювати», – написав він у телеграмі.

Сергій Притула у своїх соцмережах подякував президенту України за предметну розмову щодо важливості роботи волонтерського руху у зміцненні обороноздатності України. Він також подякував за «готовність чути і допомагати».

Інші деталі зустрічі невідомі.

За результатами опитування центру Разумкова, оприлюдненому в грудні минулого року, серед суспільних інституцій найбільшою довірою українців користуються Збройні сили України (повністю або скоріше довіряють 92% опитаних) та Державна служба з надзвичайних ситуацій (86%) та волонтерських організацій (81%).