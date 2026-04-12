Зеленський і перша леді привітали українців із Великоднем

Президент України Володимир Зеленський першою леді Оленою Зеленською привітали українців з Великоднем.

«Бог серед міста, і воно не похитнеться» – ці слова закарбовані тут, над нашою Орантою, у нашій великій Софії. І наділені ці слова надзвичайною силою, яку ми відчуваємо понад півтори тисячі днів битви за життя, у якій непохитні наша Україна, наша столиця, наші люди й наша віра. І це так важливо сьогодні, коли війна не лише на полі бою, а й точиться запекла битва емоцій, характерів і духу, правди проти брехні, віри проти відчаю, надії проти розпачу. Вести цю боротьбу непросто всім нам. Особливо в часи турбулентності, коли, здається, світ летить у прірву й ніхто не знає, яким буде завтра», – зазначається у привітанні.

Президентське подружжя підкреслило, що у такі миті саме Великдень і його сенси підказують нам, «як не опускати рук, де знайти світло, щоб не заблукати».

«Ці відповіді, ці знаки – поруч із нами. У наших близьких, у наших родинах, наших людях, у кожному вчинку, погляді, обіймах, у кожному повідомленні й у кожному слові підтримки. У наших «ти як?». «Не бійся», «я поруч». «Бережи себе». «Все буде добре». Ось це світло, світло в наших людях, збагачує нас силою, щоб триматися як одна велика родина. Родина-Україна», – зазначили президент і перша леді.

Підкреслюється, що саме так – разом – українці подолали цю зиму, найважчу в нашій історії: «Але яка програла. Програла нам. І холод безславно відступив, і ми дочекалися своєї весни, і сьогодні разом відзначаємо свій Великдень».

«П’ятий рік поспіль ми робимо це попри біль, усі випробування і зло, що оточує нашу землю. Робимо, доводячи: українці завжди лишаються українцями. І жодна війна цього не зітре. Тож цей день для нас завжди про родину, тепло власного дому, про дитячий сміх у ньому. Заради того, щоб цей сміх лунав, тисячі українців на фронті захищають Україну та свої сім’ї. І хоч би які темні хмари затягували небо, ми бережемо свою ідентичність, сімейні традиції. Ми щороку готуємося, збираємо великодній кошик, розмальовуємо писанки, випікаємо паски, прикрашаємо свій дім, садимо дерева й квіти. І все це зовсім не про їжу чи декор, а про народ, який прагне, щоб довкола розквітало життя», – наголосили Зеленський з дружиною.

Вони підкреслили, що це і є саме той сенс, яким наповнений Великдень для всіх нас: «Так було в усі століття, протягом яких стоїть Софія. Так є й сьогодні, коли Україна стоїть твердо, вперто, непохитно. Знаючи, заради кого й заради чого. Щоб на зміну п’ятому Великодню в часи війни прийшов перший мирний Великдень. На всій нашій землі, для всіх наших людей. Коли великодній дзвін не порушить сирена тривоги».

«Коли відступить зима і все зло з нашої землі. І всі дочекаються своїх – із фронту, полону, окупації. Коли кохані поруч, і онуки на руках у наших батьків, і ми знову за одним столом. За це варто боротися. І ми робимо це вже 1509 днів. І на Великдень як ніколи сильною є наша віра – віра в перемогу миру над війною. Чотири роки тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Молилися і боролися за це. Чотири роки потому всі ми молимося і боремося, аби Україна жила в мирі. Покладаємося не тільки на небесні сили, а й на наші Сили безпеки та оборони, віримо однаково в Божу милість і нашу сміливість, сподіваємося на заступництво нашої Оранти і влучність нашої далекобійності», – підкреслило президентське подружжя.

За словами Зеленських, сьогодні українці не лише вірять у диво, а й творять дива самі – щоденно, власноруч, своїми вчинками, роботою, мужністю, самовідданістю, силою духу.

«Щоби бути разом. Триматися своїх. Вірити в Україну. Вірити одне в одного. Допоки це незмінне, зло безсиле. Тож нехай надія і тепло цього дня поєднають серця всіх наших людей. Нехай Бог захистить тих, хто захищає нас. І бережуть небеса всіх, хто боронить наші і небо, і землю. І міцною буде воля всіх, хто бореться проти неволі», – наголошується у привітанні.

У неділю, 12 квітня, православні та греко-католики відзначають одне з найбільш значущих свят у році – Великдень або Воскресіння Христове.