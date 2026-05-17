«Зло не може залишатися безкарним»: Зеленський вшанував пам’ять жертв політичних репресій

У неділю, 17 травня, президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв політичних репресій ушанував пам’ять загиблих у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».

«Сотні тисяч українців та представників інших народів пройшли через радянську машину терору. Абсолютна більшість із них – просто тому що були собою. Сьогодні разом вшанували пам’ять загиблих через політичні репресії в Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили», також поклали квіти до пам’ятного знака польських поховань», – написав Зеленський у телеграмі.

Він наголосив, що історія політичних репресій є нагадуванням про «небезпеку безкарності зла».

«Ці історичні події свавілля Росії нагадують знову і знову, що зло не може залишатися безкарним, інакше репресії та знущання повертаються з новою силою», – підкреслив він.

Зеленський також звернув увагу на долю українських військовополонених і цивільних, які перебувають у російському полоні. За його словами, тисячі українців нині проходять через подібні випробування в російській неволі, тому міжнародна спільнота має докладати всіх зусиль для їхнього повернення та притягнення винних до відповідальності.

17 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Кількість жертв політичних репресій в Україні й досі неможливо точно встановити. За оцінками істориків, за період від початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні були репресовані майже півтора мільйона людей (із них понад 50% – українці).