Президент зустрівся з Умеровим і Клименком, заявив про плани оновити роботу РНБО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умеровим і його можливим наступником Ігорем Клименком та заявив про плани оновити принципи роботи РНБО.

За його словами, Рустем Умєров відповідатиме за співпрацю з партнерами та безпекові програми, а Ігор Клименко – за посилення внутрішньої безпеки й координацію між силовими структурами.

«Визначили параметри подальшої роботи РНБО нашої держави та оновлення її принципів. Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська Антибалістична програма «Фрея». Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж», – написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що доручив підготувати укази на підписання на наступний тиждень після запланованих зустрічей у США.

Представник Офісу президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам уточнив, що Клименко буде новим секретарем РНБО, а Умєров зосередиться на іншій роботі, проте він не уточнив, на якій саме.

Минулого тижня Верховна Рада затвердила склад нового уряду. Клименко до нього не потрапив, хоча його називали претендентом на посаду очільника Міноборони.

17 липня Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.