Зеленський провів першу розмову з новообраним президентом Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Швейцарії Аленом Берсе.

«Провів першу розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. Подякував за пакет підтримки на 114 млн швейцарських франків. Обговорили спільні проєкти, в яких зацікавлені обидві країни, також приділили час практичним питанням щодо реалізації Формули миру», – написав Зеленський у телеграмі.

У грудні минулого року міністр внутрішніх справ Швейцарії Ален Берсе був обраний парламентом на посаду президента у 2023 році.

У Швейцарії президент обирається на один рік парламентом із числа членів Федеральної ради – вищого органу виконавчої влади. Президент Швейцарії виконує переважно представницькі функції.

Уряд Швейцарії засуджує напад РФ на Україну та закликав «припинити бойові дії та вивести російські війська з усієї території України».

Торік Швейцарія порушила свою традицію нейтралітету, ухваливши санкції проти Росії.

Поставки зброї Україні все ще неможливі через законодавство про нейтралітет. Також Швейцарія заборонила Німеччині передавати Україні боєприпаси швейцарського виробництва для німецьких зенітних систем Gepard.