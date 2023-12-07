Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти Росії

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти російських громадян і компаній. Про це йдеться в указі президента №813/2023 від 7 грудня 2023 року.

У санкційний список потрапили 181 компанія та 185 фізичних осіб, серед яких більшість – громадяни РФ, але є громадянка Молдови, громадянин Узбекистану та Німеччини. Санкції запровадили переважно на 10 років.



Відповідно до указу, МЗС має поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

23 листопада Україна запровадила санкціїпроти 147 фізичних та 303 юридичних осіб. Більшість із них – російські громадяни та компанії.