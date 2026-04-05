«Кожен народ заслуговує на мирне життя»: Зеленський прибув до Сирії

У неділю, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Сирії, повідомив він у телеграмі.

«Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі – підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя», – зазначив президент.

Раніше, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбулу, де провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.