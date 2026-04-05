Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

«Кожен народ заслуговує на мирне життя»: Зеленський прибув до Сирії

Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії, зазначив Володимир Зеленський
Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії, зазначив Володимир Зеленський

У неділю, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Сирії, повідомив він у телеграмі.

«Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі – підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя», – зазначив президент.

Раніше, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбулу, де провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.

***

Форум

XS
SM
MD
LG