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Зеленський замінив керівника Центру спецоперацій «А» СБУ

Новим очільником центру став Євгеній Хмара

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Дусика з посади начальника Центру спецоперацій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Про це йдеться в указі №222, який опублікований на сайті Офісу президента.

Іншим указом очільником центру призначив Євгенія Хмару.

Серед завдань центру «А» є припинення терористичних актів, протидія незаконним збройним формуванням, терористичним організаціям, розвідувально-диверсійним групам іноземних держав, участь у здійсненні охорони органів державної влади та посадових осіб, інше.

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