Зеленський замінив керівника Центру спецоперацій «А» СБУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Дусика з посади начальника Центру спецоперацій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Про це йдеться в указі №222, який опублікований на сайті Офісу президента.

Іншим указом очільником центру призначив Євгенія Хмару.



Серед завдань центру «А» є припинення терористичних актів, протидія незаконним збройним формуванням, терористичним організаціям, розвідувально-диверсійним групам іноземних держав, участь у здійсненні охорони органів державної влади та посадових осіб, інше.