Після спілкування з військовим керівництвом Зеленський заявив про визначення порядку дій у відповідь на удари РФ

Після спілкування з військовим керівництвом президент України Володимир Зеленський заявив про визначення порядку дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі України.

Він повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, в.о міністра оборони Євгенія Хмари і заступника голови Офісу президента Павла Паліси.

«Головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті в цілому. Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень. Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору», – написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок завданих 24 липня ударів РФ у Київській області та в Слов’янську на Донеччині є загиблі та поранені. Обласна влада уточнила, що ціллю російського балістичного удару в Київській області був приватний полігон, де «відбувалися заходи».

За останніми офіційними даними, через атаку РФ загинули 10 людей, ще близько 100 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

В Офісі генпрокурора уточнили, що правоохоронці відкрили два провадження – за ст. 438 Кримінального кодексу України щодо порушення законів та звичаїв війни, а також за ч. 3 ст. 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.



