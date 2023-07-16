Зеленський: Україна ніколи не відмовиться від свого суверенітету

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна ніколи не відмовиться від свого суверенітету. Про це він заявив на тлі війни, яку розпочала Росія проти України.



«Наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету. Це вже очевидно всім у світі. І хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, рядки й слова з українських фундаментальних державних документів підтверджуються «силою й рішучістю наших людей».

«Мільйонів українців і українок, для яких воля нашої держави – це їхня особиста воля. Вшановуючи українську свободу, український суверенітет, українську силу, ми завжди вшановуємо наших героїв. Різних людей, які билися й бʼються заради України та яким ми завдячуємо свободою», – сказав Зеленський.

Президент також подякував воїнам, які цими «днями тижнями проявили максимум своєї хоробрості й ефективності заради України».

16 липня 1990 року Верховна Рада – на той час ще Української Радянської Соціалістичної Республіки –​ ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Декларацію підтримали 355 депутатів тогочасної Верховної Ради, «проти» проголосували лише четверо.