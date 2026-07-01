Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Ірландії. Про це він повідомив у телеграмі.



Зеленський має взяти участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу, а також зустрітись з прем’єр-міністром Мікхолом Мартіном та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.



«Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому. І сподіваємося, що під час головування Ірландії в Раді ЄС нам вдасться досягти відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери», – написав він.

Ірландія з 1 липня розпочала своє шестимісячне головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 31 грудня 2026 року, змінивши на цій посаді Кіпр. Як заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, ЄС за головування Ірландії й надалі надаватиме незмінну підтримку Україні.