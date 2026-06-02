Зеленський зустрівся з волонтером Притулою

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з українським волонтером Сергієм Притулою.



«Обговорили освітні проєкти, більшу державну підтримку для «Пласту» та інших таких патріотичних організацій. Обговорили також громадські пропозиції до організації таких наших системних спроможностей, як експорт українських озброєнь, взаємодію держави та благодійних фондів у питаннях військових закупівель», – написав він у телеграмі.

Сергій Притула наразі про цю зустріч не повідомляв.

Про попередню зустріч Зеленського та Притули повідомлялось у січня цього року.



