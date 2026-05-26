Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, яка перебуває з візитом в Києві.



«Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України. І ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знаємо, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви», – український президент написав, що обговорював це з Тихановською та її командою.





Лідерка білоруської опозиції також повідомила у телеграмі про цю зустріч без подробиць. Вона лише уточнила склад білоруської делегації – Павло Латушко, заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету міністрів, та її радники Франак В'ячорка та Деніс Кучинський.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 25 травня прибула з візитом до до Києва. В інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода днями Тихановська назвала свій прийдешній візит до Києва історичним і сказала, що хоче обговорити з українською владою проблеми білорусів, які живуть і воюють в Україні.

Вона наголосила, що перемога України може відкрити «вікно можливостей» для Білорусі, а також висловилася проти послаблення європейських санкцій проти режиму Лукашенка.



