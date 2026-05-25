Тихановська у Києві: важливо, щоб Україна бачила у вільній Білорусі майбутнього партнера, а не загрозу

Світлана Тихановська у Києві заявила, що для білоруської опозиції важливо, щоб Україна бачила у вільній Білорусі майбутнього партнера і сусіда, а не загрозу.



«Сьогодні ми обговорили подальшу співпрацю між Україною і демократичними силами Білорусі. Для нас дуже важливо, щоб Україна бачила у вільній Білорусі майбутнього партнера і сусіда, а не загрозу. Лише вільна, демократична Білорусь стане фактором стабільності і безпеки в регіоні, а не інструментом агресивної політики Кремля», – заявила вона у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Тихановська зазначила, що Україна сьогодні захищає не лише свою незалежність, а й право народів жити без диктату імперії.

«І я впевнена, що перемога України відкриє шлях до свободи для Білорусі», – додала вона.

Представниця білоруської опозиції також привітала призначення Ярослава Чорногора на позицію посла з особливих доручень. За її словами, це допоможе не лише запустити тісне співпрацю, але й вирішити різні практичні проблеми, з якими стикаються білоруси тут в Україні.



У свою чергу Андрій Сибіга заявив, що Україна послідовно розрізняє режим, який втягнув Білорусь у російську агресію, та білоруський народ.

«Ми переконані, що білоруси заслуговують на свободу, незалежність та право самостійно визначати майбутнє своєї країни…Ми цінуємо внесок білоруських волонтерів, журналістів, правозахисників та активістів у спільну боротьбу за свободу. Нашу і вашу… Понад 90 громадян Республіки Білорусь віддали своє життя, борючись пліч-о-пліч проти спільного ворога – імперської Росії», – сказав український міністр.

Він нагадав, що у структурі Міністерства закордонних справ призначено посла з особливих доручень Ярослава Черногора, зокрема, для налагодження ефективної співпраці з демократичними силами Білорусі.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 25 травня прибула до Києва. В інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода днями Тихановська назвала свій прийдешній візит до Києва історичним і сказала, що хоче обговорити з українською владою проблеми білорусів, які живуть і воюють в Україні.

Вона наголосила, що перемога України може відкрити «вікно можливостей» для Білорусі, а також висловилася проти послаблення європейських санкцій проти режиму Лукашенка.