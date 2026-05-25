Тихановська почала візит до Києва з вшанування пам’яті загиблої білоруської доброволиці Зайцевої

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до Києва – про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

За словами Тихановської, вона почала візит до України з вшанування пам’яті білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула у війні з Росією.

«Перше, що я зробила, прибувши до Києва – одразу з поїзда відвідала могилу Марії Зайцевої. Вона символізує не лише наш опір диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність. Для мене було дуже важливо розпочати цей візит з вшанування людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі», – прокоментувала вона.

Тихановська поклала квіти на могилу Зайцевої разом із членами своєї команди – Павлом Латушком та Валерієм Мацкевичем.

24-річна Марія Зайцева, яка брала участь у протестах у Білорусі 2020 року, загинула в січні 2025 року в боях на Покровському напрямку.

Як повідомив офіс Тихановської, під час візиту до Києва вона планує обговорити перспективи співпраці між демократичними силами Білорусі та Україною, посилення міжнародної координації проти російської агресії та режиму Лукашенка й присутність білоруських демократичних сил в Україні.

«Серед тем – статус і перспективи білорусів в Україні (передусім білоруських добровольців та членів їхніх родин), відкриття місії демократичних сил Білорусі в Києві, розвиток постійного політичного діалогу та призначення спеціального представника з питань відносин із демократичною Білоруссю», – йдеться в анонсі, який отримало Радіо Свобода.

В інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода днями Тихановська назвала свій прийдешній візит до Києва історичним і сказала, що хоче обговорити з українською владою проблеми білорусів, які живуть і воюють в Україні.

Вона наголосила, що перемога України може відкрити «вікно можливостей» для Білорусі, а також висловилася проти послаблення європейських санкцій проти режиму Лукашенка.

22 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував приїзд лідерки білоруської опозиції до України «найближчим часом».