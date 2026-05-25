«Такі ініціативи не мають права на життя» – МЗС України про послаблення санкцій проти Білорусі

Андрій Сибіга сказав, що Україна «відкидає будь-які підходи, пов'язані з послабленням тиску»

Україна виступає проти послаблення санкцій проти Білорусі, зокрема щодо зняття обмежень стосовно білоруського калійного гіганта «Білоруськалій», заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Не потрібно мати ілюзії, що хтось з якимись послабленнями, зможе відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії. Не вдасться. Він занадто інкорпорований, цей режим Лукашенка, інтегрований у цю злочинну комбінацію з росіянами. Тому треба діяти рішуче. І ще раз повторююся, наша мета – запобігти створенню загроз втягування білоруського народу, Білорусі у чужу війну», – сказав він під час спільної пресконференції з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською у Києві.

Відповідаючи на питання, чи намагаються партнери переконати Україну послабити санкційний тиск на Білорусь, Сибіга сказав, що Україна «відкидає будь-які підходи, пов’язані з послабленням тиску».

«Зараз якраз момент навпаки – нарощувати і посилювати тиск, тому такі пропозиції, такі ініціативи не мають права на життя», – зазначив міністр, додавши, що Київ сьогодні від білоруської сторони отримав додаткове бачення щодо сфер, які мають бути охоплені санкційними режимами як українськими, так і європейськими.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 25 травна перебуває з візитом в Києві.

Днями стало відомо, що Сполучені Штати офіційно звернулися до Литви, Польщі та України з проханням скасувати санкції проти білоруського калію, щоб дозволити транзит цього продукту через їхню територію. Про це свідчить лист спеціального представника США в Білорусі Джона Коула до трьох столиць, з яким ознайомилася білоруська служба Радіо Свобода.

«Тепер, коли Сполучені Штати скасували санкції США проти «Білоруськалію», американські компанії зацікавлені в придбанні та транспортуванні білоруського калію. Це вимагатиме транзиту через країни ЄС, що межують з Білоруссю, або через Україну, щоб уникнути транспортування через Росію», – ідеться в документі.


