«Незалежність України була стимулом боротися 10 років тому і залишається сьогодні» – Зеленський у День пам’яті Героїв Небесної Сотні

Незалежність України була стимулом боротися для українського народу десять років тому і залишилася ним сьогодні, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в День пам’яті Героїв Небесної Сотні.



«Сьогодні Україна вшановує пам’ять про їхній подвиг. Пам’ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. На площах, барикадах, а сьогодні – на фронті. Пам’ять про те, що у найважчі моменти історії ми ніколи не здаємося…Пам’ять про те, що десять років тому українці вирішили раз і назавжди: ми хочемо й будемо жити лише у європейській державі», – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський зауважив, що рівність, гідність, повага і найголовніше – незалежність України залишаються сьогодні стимулом для боротьби і захисту «свого завтра».



«Пам’ять, яку вшановуємо сьогодні не на словах, відвага, яку ми примножуємо сьогодні на полі битви, у боротьбі, яка триває, у війні, яка йде сьогодні, у єдності, яку ми не втратили і яка вказує нам шлях зараз. Шлях спільних цінностей. Рівність. Гідність. Повага. Шлях нашої держави до європейської родини. І, звісно, найголовніша – незалежність України. Все це 10 років тому для народу було стимулом боротися. Все це є стимулом для нас і сьогодні. Захищати свою землю. Захищати свою свободу. Захищати своє завтра», – наголосив президент.

Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять активістів, загиблих під час Революції Гідності у 2014 році.

20 лютого в Україні вшановують День Героїв Небесної Сотні, згідно з президентським указом від 2015 року.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 107 її учасників загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.