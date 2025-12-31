Зеленський звільнив Магомедова з посади голови Нацкомісії з цінних паперів

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Відповідний указ №1018 від 31 грудня опублікований на cайті президента. Причини звільнення не вказуються.

Магомедов очолив НКЦПФР у лютому 2021 року.

Агентство «Інтерфакс-Україна» нагадує про заяву на звільнення від члена НКЦПФР Іраклія Барамії у жовтні, також було подання на звільнення ще одного члена комісії – Максима Лібанова, у якого закінчився термін повноважень.

За даними видання «Економічна правда», заяви на ім’я президента Володимира Зеленського з проханням звільнити їх із займаних посад у перших числах грудня подали ще два члена НКЦПФР Юрій Бойко та Ярослав Шляхов.

Якщо всіх чотирьох членів НКЦПФР буде звільнено, а замість них не буде призначено нових, комісія втратить кворум. Окрім того, як сказав агентству «Інтерфакс-Україна» один з членів НКЦПФР, з 1 січня 2026 року набуває чинності норма нового закону, згідно з якою перед поданням на призначення члена комісії претенденти мають пройти комісію з відбору, що може збільшити час на це кадрове рішення.