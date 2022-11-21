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Землетрус в Індонезії: число жертв зросло до 162

Раніше повідомлялося про 46 загиблих та 700 поранених

Через потужний землетрус на головному острові Індонезії загинули щонайменше 162 людини та сотні отримали поранення.

Перелякані жителі вибігли на вулицю, деякі були вкриті кров’ю та уламками.

Багато загиблих були учнями державних шкіл, які закінчили свої уроки вдень і брали додаткові уроки в кількох ісламських школах, коли обвалилися будівлі, заявив губернатор Західної Яви Рідван Каміл, оголосивши нову кількість загиблих у віддаленій сільській місцевості.

Раніше повідомлялося про 46 загиблих, 700 поранених унаслідок землетрусу магнітудою 5,6, який стався поблизу столиці Індонезії Джакарти 21 листопада.

За даними Національного метеорологічного, геофізичного та кліматологічного агентства, землетрус стався о 13:21 за місцевим часом (08:21 за Києвом), загрози цунамі немає.

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