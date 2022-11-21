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В Індонезії стався землетрус, загинули майже пів сотні людей, близько 700 поранені

Потерпілі внаслідок землетрусу в Індонезії, 21 листопада 2022 року

Щонайменше 46 людей загинули, 700 зазнали поранень унаслідок землетрусу магнітудою 5,6, який стався поблизу столиці Індонезії Джакарти 21 листопада, повідомило Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих.

Телевізійні кадри з місця стихійного лиха показують масштабні руйнування в найбільш постраждалому районі Чіанджур.

«Багато людей загинули через те, що їхні будинки не витримали землетрусу», – сказав голова агентства з надзвичайних ситуацій Сухар’янто. За його словами, жертв могло бути набагато більше, якби землетрус стався вночі. «Це сталося вдень, і багатьох людей не було вдома», – відзначив чиновник.

За даними Національного метеорологічного, геофізичного та кліматологічного агентства, землетрус стався о 13:21 за місцевим часом (08:21 за Києвом). Загрози цунамі немає, йдеться в повідомленні. Підземні поштовхи хитали багатоповерхові будинки в столиці країни Джакарті, що змусило жителів і працівників офісів вибігати в паніці.

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