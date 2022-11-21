В Індонезії стався землетрус, загинули майже пів сотні людей, близько 700 поранені

Щонайменше 46 людей загинули, 700 зазнали поранень унаслідок землетрусу магнітудою 5,6, який стався поблизу столиці Індонезії Джакарти 21 листопада, повідомило Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих.

Телевізійні кадри з місця стихійного лиха показують масштабні руйнування в найбільш постраждалому районі Чіанджур.

«Багато людей загинули через те, що їхні будинки не витримали землетрусу», – сказав голова агентства з надзвичайних ситуацій Сухар’янто. За його словами, жертв могло бути набагато більше, якби землетрус стався вночі. «Це сталося вдень, і багатьох людей не було вдома», – відзначив чиновник.

За даними Національного метеорологічного, геофізичного та кліматологічного агентства, землетрус стався о 13:21 за місцевим часом (08:21 за Києвом). Загрози цунамі немає, йдеться в повідомленні. Підземні поштовхи хитали багатоповерхові будинки в столиці країни Джакарті, що змусило жителів і працівників офісів вибігати в паніці.