На Буковині зафіксували невідчутний землетрус – Центр спецконтролю

Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства зафіксував землетрус у Чернівецькій області 18 листопада.

За повідомленням центру, епіцентр землетрусу був у районі Новодністровська на глибині 4 кілометрів.

«За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами», – йдеться в повідомленні.

Магнітуду землетрусу оцінили в 2,7 за шкалою Ріхтера.

Останній землетрус на Буковині зафіксували 6 жовтня 2022 року, він мав магнітуду 2,4.