Через день після землетрусу на Криті зафіксували чергові підземні поштовхи

Наступного дня після сильного землетрусу на Криті зафіксували чергові підземні поштовхи з попередньою магнітудою 5,3.

Афінський геодинамічний інститут 28 вересня повідомив, що найсильніший з десятків поштовхів зосередився за 22 кілометри на південний схід від Іракліона, столиці Криту і четвертого за величиною міста Греції.

Міністерство з боротьби із кліматичними кризами і цивільного захисту Греції попередило жителів цього району – уникати навіть злегка пошкоджених будівель і стежити за вказівкми влади.

Сотні будинків були пошкоджені землетрусом магнітудою 5,8, що стався 27 вересня, тисячі людей були змушені провести ніч в наметах або в своїх машинах через пошкодження будинків. Загинула одна людина. Найбільш сильно постраждав район навколо села Аркалохорі на південь від Іракліона.

Греція розташована в дуже сейсмічно активному регіоні і щорічно переживає сотні землетрусів. Більшість з них не є надто потужними.