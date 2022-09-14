На користь держави передано понад 500 гектарів землі під Києвом із власності громадян РФ – ОГП

В управління АРМА передано 49 земельних ділянок у Київській області, які належать громадянам РФ, повідомила у середу пресслужба Офісу генпрокурора.

«Загальна площа цієї землі складає понад 500 га. Слідством встановлено, що на території м. Києва функціонує підприємство, основним видом діяльності якого є надання в оренду земельних ділянок, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Отримуючи прибутки від оренди землі, власники цих ділянок перераховували частину коштів на рахунки своїх підприємств, зареєстрованих на території РФ та сплачували податки до бюджету країни-агресора, таким чином здійснюючи фінансування збройних сил РФ та її збройної агресії проти України», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі накладено арешт на усі 49 земельних ділянок в Київській області.

«У межах досудового розслідування тривають заходи щодо встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав та майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб РФ та її резидентам», – повідомили в ОГП.

Після повномасштабного російського вторгнення Україна почала впроваджувати законодавство про націоналізацію російських об’єктів на своїй території та примусове вилучення російських активів з метою скерування коштів на користь держави та для відновлення країни, яка потерпає від нищення військами РФ.