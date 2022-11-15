Населення Землі досягло 8 мільярдів – ООН

Чисельність людей на Землі досягла восьми мільярдів, повідомляє пресслужба ООН із посиланням на підрахунки всесвітньої організації.

Про те, що людство може дійти до цього порога ООН повідомляла у Всесвітній день народонаселення 11 липня. Тоді була опублікована доповідь World Population Prospect 2022, згідно з якою чисельність населення перевищить 8 мільярдів, 15 листопада.

Значне зростання населення Землі пояснюється розвитком медицини, досягненнями в галузі санітарії, розширенням доступу до питної води, широким охопленням вакцинації.

За 200 років чисельність населення Землі зросла у вісім разів. Якщо на початку 1900-х на планеті було лише півтора мільярда людей, то на початок 2000-х уже 6 мільярдів, а 2011 року – сім мільярдів. За останні 11 років чисельність збільшилася ще на один мільярд людей.

За оцінками ООН, населення Землі досягне позначки 9 мільярдів до 2037 року, 10 мільярдів – до 2058 року. У 2080-х роках чисельність населення може досягти піку 10 мільярдів 400 мільйонів і залишатися на цьому рівні до 2100 року.

Основна частка населення припадає на Китай та Індію. За оцінкою ООН, у цих країнах живе близько 36 відсотків населення планети або майже 3 мільярди людей. За прогнозами, Індія стане найбільш густонаселеною країною світу, обігнавши Китай уже в 2023 році.

Водночас, в ООН звернули увагу на те, що темпи зростання світового населення останнім часом уповільнюються. Зокрема, згідно з прогнозами, населення понад 60 країн скоротиться щонайменше на 1% до 2050 року через стійко низький рівень народжуваності та, в деяких випадках, високий рівень еміграції.