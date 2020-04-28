Через пандемію очікується зростання кількості незапланованих вагітностей та випадків гендерного насильства – ООН

Наслідки пандемію коронавірусу можуть мати серйозний негативний вплив на ситуацію з правами та здоров’ям жінок та дівчат. Такого висновку дійшли експерти Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA).

Як зазначають експерти, наслідком карантинних заходів протягом 6 місяців може стати те, що 47 мільйонів жінок у країнах з низьким та середнім рівнем доходу не матимуть доступу до засобів контрацепції – це призведе до приблизно 7 мільйонів додаткових небажаних вагітностей. За цей же період може статися додатково 31 мільйон випадків гендерного насильства.

Очікується, що пандемія призведе до суттєвих затримок реалізації програм, спрямованих на припинення операцій на жіночих статевих органів та дитячих шлюбів. Наслідком може стати зростання на 2 мільйони випадків жіночого обрізання протягом наступного десятиліття, та на близько 13 мільйонів дитячих шлюбів у цей же період.

Як повідомила Радіо Свобода директорка Департаменту Національних «гарячих ліній» ГО «Ла Страда-Україна» Альона Кривуляк, в Україні за час карантину у більш ніж півтора раза збільшилася кількість випадків домашнього насильства.