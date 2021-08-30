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Новини | Економіка

Купівля-продаж землі: кількість угод в Україні перевищила 10 тисяч

1 липня офіційно стартував ринок землі в Україні

З часу запуску ринку землі в Україні здійснено 10,68 тисяч земельних транзакцій на ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 23,33 тисяі гекратів. Як повідомило у фейсбуці Міністерство аграрної політики та продовольства, лідирують за кількістю укладених договорів Полтавська (2,72 тис. га) та Харківська області (2,62 тис. га).

Серед лідерів «земельних» договорів також Кіровоградська, Дніпропетровська і Херсонська області.

За даними Мінагрополітики, від нотаріусів надійшло 5,39 тисяч заявок на доступ до Державного земельного кадастру з метою онлайн-перевірки законності купівлі земельних ділянок. Серед них 4,77 тисяч заявок узгоджені.

1 липня офіційно стартував ринок землі в Україні. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

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