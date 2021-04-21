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21 квітня 2021, Київ 15:08
Новини | Економіка

Уряд затвердив виділення фермерам субсидій по 5000 гривень за гектар – Шмигаль

Загальна сума на одне господарство не повинна перевищувати 100 тисяч гривень, зазначили в уряді

Кабінет міністрів удосконалив процес надання державної фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств в Україні та збільшив розмір державної субсидії новоствореним фермерським господарствам, повідомив у Telegram-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм. Водночас загальна сума не перевищує 100 тисяч гривень на одне господарство. Це рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку із залучення дешевих ресурсів для розвитку і становлення фермерських господарств», – повідомив Шмигаль.

7 квітня уряд розширив державну фінансову підтримку аграріїв у поточному році на низку нових напрямів, у тому числі страхування посівів та компенсації за втрачений урожай. З чинної програми допомоги агро-промисловому комплексу у майже 5 мільярдів гривень на нові напрями планують виділити пів мільярда.

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