У Міненергетики повідомили, що Зеркаль стала радником міністра

У Міністерстві енергетики України повідомили, що Олена Зеркаль стала радником профільного міністра Германа Галущенка.

Як йдеться в повідомленні Міненерго, на цій посаді вона взяла участь в онлайн-зустрічі керівництва відомства з комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

Повідомляється, що сторони обговорили стратегічне партнерство України та ЄС, інтеграцію об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України в європейську ENTSO-E, зобов’язання країни проводити реформи в енергетиці та газопровід «Північний потік-2».

26 травня Олена Зеркаль заявила, що завершила працювати в «Нафтогазі», де була радницею голови правління. До цього працювала заступницею міністра закордонних справ України.

31 травня стало відомо, що колишня депутатка Верховної Ради та ексрадниця прем’єр-міністра Олексія Гончарука Світлана Заліщук призначена радницею голови правління «Нафтогазу».