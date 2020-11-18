«Зерна правди»: в Україні і світі збирають гроші на Музей Голодомору

У середу в Києві презентували краудфандингову платформу «Зерна правди», яку команда Міжнародного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору (співзасновником якого є Світовий конгрес українців – ред.) спільно з однією із приватних IT-компаній розробила на підтримку Музею Голодомору. Як повідомили медіа-координатори проєкту, мета платформи – збір благодійних внесків для створення та реалізації основної експозиції Музею Голодомору, будівництво якого розпочалося після Революції Гідності.

«Платформа «Зерна правди» розроблена як можливість кожному, незалежно від фінансової спроможності, соціального статусу, рівня публічності, стати благодійником Музею Голодомору. В основі краудфандингової платформи «Зерна правди» закладено філософію вшанування кожної з мільйонів жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років. Кожна віртуальна зернина персональна, кожен благодійний внесок відкриває одну зернину з іменем жертви Голодомору з Мартиролога, складеного у 2008-2010 роках у рамках унікального проєкту «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні», – зазначила медіакоординаторка проєкту Лідія Карпенко.

Повідомляється, що підтримку проєктові вже висловили представники Світового Конгресу українців, українські митці, підприємці, духовенство (в тому числі глава УГКЦ Святослав Шевчук).

Презентацію платформи «Зерна правди» приурочили до Дня пам’яті жертв Голодомору, що припадає щороку на четверту суботу листопада.

Для того, щоб зробити внесок на платформі «Зерна правди», треба зайти на сайт zernapravdy.org, натиснути кнопку «Зробити внесок», вибрати суму пожертви та заповнити відповідну форму.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Усі благодійні внески, зроблені на платформі, потраплятимуть на рахунок фонду Музею Голодомору і будуть використані лише на реалізацію проєкту творення Музею Голодомору, запевняють ініціатори.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.