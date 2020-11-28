«Інтернат» Сергія Жадана вийшов італійською

Роман українського письменника Сергія Жадана «Інтернат» вийшов у світ італійською мовою. Твір у перекладі Джованни Броджі та Мар’яни Прокопович накладом у понад півтори тисячі примірників випустило римське видавництво Voland Edizioni, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Книжка під заголовком Il Convitto з’явиться в італійських книгарнях вже на початку грудня.

В Італії «Інтернат» Жадана став першим перекладеним художнім твором про українсько-російську війну на Донбасі, зазначають видавці та перекладачки.

Післямову до роману написала одна з перекладачок, відома літературознавиця-славістка Джованна Броджі.

За її словами, розповідь про збройний конфлікт на сході України зацікавить італійського читача, хоча для повного розуміння тексту слід мати бодай мінімальну політичну і навіть літературну обізнаність.

«Безумовно, це не є традиційна книжка про війну, як хтось може стереотипно уявляти сторони конфлікту, де відомо, хто проти кого воює. Тут немає чіткого поділу на поганих і хороших. Так, у творі присутня війна, однак головна тема роману – не війна сама по собі, а спільна людська трагедія, яка стосується усіх», – зазначила Броджі у коментарі Радіо Свобода.

Одним із проблематичних моментів перекладу книжки Жадана став вибір заголовку італійською мовою, ділиться підсумками річної перекладацької роботи науковиця Джованна Броджі.

За її словами, нелегко було знайти точний італійський відповідник українському «інтернат», адже цією метафорою письменник говорить про невпорядкованість і загубленість українського суспільства, що пов’язане і з радянським минулим, і це італійському читачеві непросто зразу зрозуміти. Власне, у післямові до роману, каже Броджі, вона намагалася пояснити ширше український контекст подій, описаних часто метафорично у Жадана.

Презентаційний тур був запланований на грудень, але через пандемічні обмеження презентація Il Convitto відбулася 28 листопада онлайн за сприяння Італійської асоціації українських студій (AISU ), яка об’єднує науковців та публіцистів-дослідників україністики.

Сергій Жадан під час онлайн презентації зауважив, що переклад саме цього роману для нього є особливим, бо «Інтернат» розповідає про українсько-російську війну, що триває 7-й рік.

«Я перечитував класичні воєнні романи Гемінгвея і Ремарка. Ясно, що кожна війна страшна і несправедлива, але якісь речі є актуальними для будь-якої війни. А саме відчуття відчаю, несправедливості було актуальним для Італії часів Першої світової війни, описаної у творі «Прощавай, зброє!», так само це актуально для нинішньої ситуації в Україні», – сказав письменник.

Роман Сергія Жадана «Інтернат» став третьою його книжкою, перекладеною і надрукованою видавничим домом Voland Edizioni. Раніше у цьому видавництві вийшли у світ роман «Ворошиловград» (La strada del Donbas) (2016) і збірка прозових історій і віршів «Месопотамія» (2018).

Ще раніше, 2008 року, в Італії у перекладі Лоренцо Помпео надрукували книжку Depeche Mode. За спостереженнями місцевих літературознавців і видавців, з українських сучасних прозаїків Сергій Жадан нині найбільш популярний в Італії. Останніми роками він кілька разів відвідував країну для участі у книжкових форумах і презентації своїх книжок місцевій публіці.

Літературні вечори із Жаданом збирають повні зали шанувальників його творчості й активної громадської діяльності.