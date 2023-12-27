Помер Жак Делор, один із архітекторів Євросоюзу

Французький політик Жак Делор, колишній голова Європейської комісії та ключова постать у створенні єдиної європейської валюти, помер 27 грудня на 99-му році життя у своєму будинку в Парижі.

Соціаліст Жак Делор зробив визначну політичну карʼєру. Він обіймав посаду міністра фінансів в уряді президента Франсуа Міттерана з 1981 до 1984 року. Відмовився вступати в президентську кампанію у 1995 році, маючи в опитуваннях велику перевагу перед потенційними суперниками. «У мене було надто велике бажання залишатися незалежним. І я не шкодую про це, але й не стверджую, що мав рацію», – зізнавався пізніше Делор.

Він очолював Європейську комісію з 1985 до 1995 року. Це десятиліття стало періодом зміцнення внутрішньої інтеграції країн Європейського союзу – завершилося створення спільного ринкового простору, було укладено Шенгенські угоди, які забезпечили пересування на території ЄС, засновано єдину європейську валюту євро.

На смерть Жака Делора оперативно відреагував колишній британський премʼєр Борис Джонсон. Він назвав Делора «видатним архітектором сучасного Європейського союзу – і незалежно від того, погоджувалися ви з його баченням чи ні, він був видатною політичною фігурою». За словами Джонсона, «сучасний ЄС – це будинок, який збудував Жак».