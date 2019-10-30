Померла жінка, яка вважалася найстарішою у Росії

В Астраханській області у віці 123 років померла Танзіля Бісембеєва, жінка, яку вважали найстарішою у Росії. Як пишуть російські ЗМІ, рідні повідомили пресу про смерть жінки лише зараз, хоча померла вона минулого тижня і поховали її 26 жовтня в рідному селі, неподалік кордону Росії з Казахстаном.

В офіційних документах йдеться, що Бісембеєва належала до етнічних казахів, народилася 14 березня 1896 року. У неї залишилося троє синів, десятеро онуків, 13 правнуків і двоє праправнуків.

У 2016 році Бісембеєву офіційно внесли в Російську книгу рекордів як найстарішу жительку планети. Але цей «рекорд» не був підтверджений міжнародними організаціями.