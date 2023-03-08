Україна має унікальний досвід участі жінок у бойових діях – Генштаб ЗСУ

Збройні сили України залишаються глибоко відданими поширенню голосів жінок, визнанню внеску жінок в розбудову сектору безпеки і оборони, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ 8 березня, у Міжнародний день боротьби за права жінок.

«Україна має унікальний досвід участі жінок у бойових діях із гарантування національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ з 2014 року в рамках як проведення Антитерористичної операції, Операції об’єднаних сил, так і під час вже понад року відбиття широкомасштабного вторгнення Росії. У Міжнародний день боротьби за права жінок ЗСУ висловлюють вдячність жінкам-військовослужбовцям Збройних сил всіх країн-партнерів... за неймовірну роботу та важливу роль, яку вони відіграють у забезпеченні допомоги та підтримки України», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі кажуть: «Українські жінки стійко тримаються перед викликом жахливих злочинів, включно з вбивствами, тортурами, насильницькою депортацією, переміщенням та сексуальним насильством».

«Незламні жінки України мають сили дивитися глибоко в середину себе і знаходити силу зцілюватися, відбудовуватися і процвітати», – вказують у ЗСУ.

Понад 40 тисяч жінок в Україні нині перебувають на військових посадах. Понад п’ять тисяч жінок – у зоні бойових дій.