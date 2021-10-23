У справі про кинутий в будинок заступника керівника ОПУ «коктейль Молотова» проходять дві особи – ОГП

Двом особам, причетним до спроби підпалу будинку заступника голови Офісу президента України, повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу та вчиненні хуліганства, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. Йдеться про будинок Ігоря Жовкви (це раніше підтвердили Радіо Свобода у правоохоронних органах – ред.)

«За даними слідства, один з підозрюваних – мешканець столиці, отримав через месенджер «Telegram» замовлення на підпал вказаного будинку. За виконання замовлення, з його слів, пообіцяли заплатити 7 тис доларів США. До здійснення злочину він залучив свого знайомого жителя Черкаської області, якому пообіцяв у якості винагороди віддати частину цієї суми. Придбавши необхідні для підпалу легкозаймисті суміші – бензин та керосин, ємності та клейкі стрічки, вони приготували 3 пляшки із «коктейлем Молотова» та в ніч на 22 жовтня 2021 року прибули до місця вчинення злочину у Дарницькому районі столиці. Вони нанесли фарбою на паркані будинку образливі написи. Після цього один з чоловіків спостерігав за обстановкою, а інший підпалив пляшку з «коктейлем Молотова» та кинув її через паркан на подвір’я», – розповіли в ОГП.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, вказали у відомстві.

Унаслідок події, яка сталася близько 4:00 22 жовтня, ніхто не постраждав.

Ігор Жовква став заступником голови Офісу президента 10 вересня 2019 року.