У жовтні українці матимуть 9 вихідних

Цього місяця українці матимуть на один вихідний день більше – у зв’язку зі святкуванням Дня захисника України, 14 жовтня.

Цей день припадає на неділю, тому, за розпорядженням уряду, вихідним в Україні також буде понеділок, 15 жовтня.

Таким чином, у жовтні буде 22 робочих і дев’ять вихідних днів.

14 жовтня в Україні святкують одразу три свята: День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці і річницю створення УПА. 14 жовтня увійшло до українського календаря як День захисника України із 2014 року. Водночас указ, що встановлював Днем захисника Вітчизни 23 лютого, визнали таким, що втратив чинність.