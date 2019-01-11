Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Січень 2019, Київ 17:57
Новини | Події

Журналістка Радіо Свобода перемогла в конкурсі «Репортери для громадян» з матеріалом про «фуфломіцини»

Журналістка Марічка Набока

Дивитись коментарі

Журналістка Радіо Свобода та співавторка проекту «Молодь Плюс» Марічка Набока стала однією з переможців конкурсу «Репортери для громадян».

Журі конкурсу робіт про хід національних реформ поміж інших відзначило матеріал «Молодь Плюс» «Гомеопатія, фітотерапія та інший «фуфломіцин». Українці та 4 мільярди доларів на вітер» про те, скільки грошей українці витрачають на ліки без доведеної ефективності.

Українці й неефективні ліки або 4 мільярди доларів на вітер – відео
Embed
Українці й неефективні ліки або 4 мільярди доларів на вітер – відео

No media source currently available

0:00 0:03:49 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Вручення нагород відбулося 11 січня в Києві.

Всеукраїнський конкурс журналістських робіт про хід реформ, суспільні зміни для модернізації країни та успішні громадські партнерства «Репортери для громадян» оргінізовує громадська організація «Фундація «Суспільність».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG