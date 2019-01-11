Журналістка Радіо Свобода перемогла в конкурсі «Репортери для громадян» з матеріалом про «фуфломіцини»

Журналістка Радіо Свобода та співавторка проекту «Молодь Плюс» Марічка Набока стала однією з переможців конкурсу «Репортери для громадян».

Журі конкурсу робіт про хід національних реформ поміж інших відзначило матеріал «Молодь Плюс» «Гомеопатія, фітотерапія та інший «фуфломіцин». Українці та 4 мільярди доларів на вітер» про те, скільки грошей українці витрачають на ліки без доведеної ефективності.

Вручення нагород відбулося 11 січня в Києві.

Всеукраїнський конкурс журналістських робіт про хід реформ, суспільні зміни для модернізації країни та успішні громадські партнерства «Репортери для громадян» оргінізовує громадська організація «Фундація «Суспільність».