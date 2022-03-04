У результаті обстрілу в Житомирі зруйновано школу – ДСНС

Вранці у Житомирі внаслідок обстрілу та потрапляння боєприпасу зруйновано будівлю школи, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«О 09:35 надійшла інформація, що у м. Житомир внаслідок обстрілу та потрапляння боєприпасу в будівлю школи по вул. Мала Бердичівська, сталося руйнування в будівлі без послідуючого горіння. Попередньо жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 5 осіб», – йдеться в повідомленні.

1 березня, у Житомирі, на житловому масиві Богунія, прогримів авіаудар. За даними мерії було пошкоджено 10 житлових будинків, 2 медзаклади, 3 магазини. Влада повідомляла про жертви серед населення.