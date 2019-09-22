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22 Вересень 2019, Київ 13:09
Новини | Події

На Хмельниччині у ДТП загинули 4 людини

Жертвами ДТП стали чотири людини

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У Хмельницькій області 22 вересня близько 02.00 години сталася ДТП, внаслідок якої загинули чотири людини.

Інцидент стався неподалік села Новосілка Деражнянського району.

«25-річний водій автомобіля Ford Mondeo» не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з електроопорою з подальшим його перекиданням. В результаті ДТП четверо пасажирів машини, які сиділи на задньому сидінні, 1985, 1991, 1998 та 2001 років народження, загинули на місці події. Усі вони були жителями Деражні та Деражнянського району», – мовиться у повідомленні.

Водій Ford-у отримав травми, його госпіталізували. Ще один пасажир не постраждав.

За попередніми даними, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правопорушника можуть позбавити волі на строк до десяти років.

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