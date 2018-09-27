Прокуратура розслідує порушення прав пацієнтів психоневрологічного інтернату на Житомирщині

Новоград-Волинська місцева прокуратура повідомляє про порушення в одному з психоневрологічних інтернатів Житомирської області.

Як встановили в прокуратурі, 16 пацієнтів утримувалися в кімнатах, де були заґратовані не тільки вікна, а й двері, що обмежує їхнє пересування.

«Таким чином, хворі фактично перебувають у нелюдських умовах, незаконно позбавлені волі та самостійного залишення цього корпусу», – пояснюють у прес-службі прокуратури.

Наразі поліція проводить досудове розслідування за ознаками незаконного позбавлення волі декількох осіб.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомляло про порушення прав пацієнтів в Дніпровській психіатричній лікарні.