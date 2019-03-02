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03 Березень 2019, Київ 00:24
Новини | Події

Футбол: українець Зінченко зіграв за «Манчестер Сіті» у третьому матчі поспіль

22-річний Зінченко провів на полі 90 хвилин

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Український футболіст Олександр Зінченко взяв участь у перемозі «Манчестер Сіті» у 29 турі чемпіонату Англії.

Команда українця здолала на виїзді «Борнмут» – 0:1. Єдиний гол у матчі забив Ріяд Марез.

22-річний Зінченко провів на полі 90 хвилин. Це для нього третій матч поспіль за «Манчестер Сіті».

Загалом українець цього сезону зіграв шість матчів у чемпіонаті, ще шість – у Кубку ліги, чотири – у Лізі чемпіонів та два – у Кубку Англії.

«Манчестер Сіті» наразі посідає перше місце в чемпіонаті. Далі йде «Ліверпуль», який відстає на два очки, але має гру в запасі.

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