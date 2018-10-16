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16 Жовтень 2018, Київ 15:18
Новини | Події

Поліція порушила справу через загибель людей внаслідок зіткнення поїздів у Кривому Розі

Аварія сталася 16 жовтня близько третьої години ночі неподалік Ганнівського кар’єру Криворізького району

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Поліція Дніпропетровської області повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом загибелі трьох людей внаслідок зіткнення двох електровозів у Кривому Розі.

За повідомленням, справу відкрили за статтею «порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту».

На місці аварії працюють поліцейські, гірничо-рятувальники, ДСНС і медики.

Аварія сталася 16 жовтня близько третьої години ночі неподалік Ганнівського кар’єру Криворізького району. У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків 1968, 1971 і 1983 років народження, які перебували у кабіні одного із електровозів. Із кабіни другого електровозу працівників рятували за допомогою спеціальної техніки. 53-річного чоловіка доправили до лікарні. Раніше у ДСНС заявляли, що стан постраждалого – тяжкий.

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