Поліція порушила справу через загибель людей внаслідок зіткнення поїздів у Кривому Розі

Поліція Дніпропетровської області повідомляє про відкриття кримінального провадження за фактом загибелі трьох людей внаслідок зіткнення двох електровозів у Кривому Розі.

За повідомленням, справу відкрили за статтею «порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту».

На місці аварії працюють поліцейські, гірничо-рятувальники, ДСНС і медики.

Аварія сталася 16 жовтня близько третьої години ночі неподалік Ганнівського кар’єру Криворізького району. У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків 1968, 1971 і 1983 років народження, які перебували у кабіні одного із електровозів. Із кабіни другого електровозу працівників рятували за допомогою спеціальної техніки. 53-річного чоловіка доправили до лікарні. Раніше у ДСНС заявляли, що стан постраждалого – тяжкий.